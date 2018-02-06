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Полиция Египта задержала россиянку за исполнение «провокационных» танцев

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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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Правоохранительные органы Египта задержали девушку из России за исполнение «слишком откровенных» танцев. Об этом пишет издание Al-Youm Al-Sabia.

Как передает «РИА Новости», внимание полиции привлекло распространенное в интернете видео танцовщицы с одним из ее выступлений. Сотрудники правоохранительных органов сочли действия артистки «провокационными».

Девушку задержали в одном из ночных клубов на берегу Нила в районе Гиза. Ее также обвинили в том, что у нее не было разрешения на работу от властей страны. При этом адвокат россиянки заявил, что у девушки есть все необходимые документы и работает она на законных основаниях. Кроме того, он уточнил, что видеозапись выступления россиянки была сделана за пределами Египта.

После предварительного рассмотрения дела прокуратура постановила освободить гражданку РФ под залог.

Ранее портал iz.ru писал, что жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о похищении ее годовалой дочери. По словам женщины, ее муж — выходец из Египта — увез ребенка с собой в Каир.

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