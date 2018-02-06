Доля нелегальных такси сократилась до 15% в 2017 году

Доля нелегальных такси в России сократилась с 20% в 2015 году до 15% в 2017-м. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра при правительстве РФ.

При этом объем выручки такси в теневом рынке за два года уменьшился на 20% — с 116 млрд до 75 млрд рублей. Как отмечают аналитики, основная доля нелегальных такси сосредоточена на улицах и рядом с крупными транспортными узлами — аэропортами и вокзалами.

«Специальные тарифы агрегаторов такси, устанавливаемые на поездки в и из аэропортов и вокзалов, с одновременным усилением контроля деятельности нелегальных такси в этих точках потребления услуг обеспечивают «выдавливание» такси в менее доходный сегмент перевозок и переход водителей в организованный сегмент услуг такси», — говорится в исследовании.

По словам аналитиков, это способствует более стремительному сокращению рынка нелегального такси по сравнению с количеством нелегальных таксистов.

Ранее портал iz.ru писал, что средняя стоимость километра поездки на такси в Москве выросла почти до 40 рублей в 2017 году.