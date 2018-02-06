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Стоимость километра поездки на такси в Москве выросла почти до 40 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Средняя стоимость километра поездки на такси в Москве впервые с 2015 года выросла почти до 40 рублей. Такие данные приводится в исследовании Аналитического центра при правительстве РФ.

Эксперты установили, что в 2014 году средняя цена составляла более 40 рублей, однако в 2015 году она опустилась ниже 40 рублей, а в 2016 году составляла менее 35 рублей. При этом в 2017 году средняя стоимость одного километра поездки снова поднялась почти до 40 рублей. Точные цифры в графике не приводятся.

При этом средний чек за поездку по Москве снижался с 650 рублей в 2014 году до 420 рублей в 2017 году (–35%). Кроме того, время подачи транспорта снизилось с 10 минут в 2015 году до 4–5 минут на конец 2017 года.

Ранее портал iz.ru писал, что в России в тестовом режиме был запущен сервис «Яндекс.Попутка». С помощью приложения пользователи могут найти попутчика, который готов поехать с ним в момент запроса.

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