Российские болельщики встретили в аэропорту Сеула хоккеистов из РФ

Хоккеисты сборной России прибыли в Южную Корею. Самолет с командой приземлился с трехчасовым опозданием. Рейс задержали из-за сложных погодных условий в Москве. Болельщики и волонтеры встретили спортсменов исполнением гимна России. Сборная будет готовиться к Олимпиаде в пригороде южнокорейской столицы. 10 февраля россияне проведут контрольный матч с хозяевами ОИ. Свою первую игру на турнире россияне проведут 14 февраля со сборной Словакии.