Главный архитектор Ленинградской области ушел в отставку

Со своего поста уходит председатель комитета по архитектуре и градостроительству Ленобласти Евгений Домрачев, чиновник написал заявление об увольнении во вторник, 6 февраля. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правительстве региона.

Вакантный пост займет нынешний руководитель комитета Госстройнадзора Ленобласти Вячеслав Шибаев, говорится в сообщении. Домрачев много лет работал в «Ленгражданпроекте», с 2008 года он работает в комитете по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

Портал iz.ru ранее сообщил, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил использовать такси для служебных поездок.