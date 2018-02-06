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Главный архитектор Ленинградской области ушел в отставку

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Андрей Пронин
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Со своего поста уходит председатель комитета по архитектуре и градостроительству Ленобласти Евгений Домрачев, чиновник написал заявление об увольнении во вторник, 6 февраля. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правительстве региона.

Вакантный пост займет нынешний руководитель комитета Госстройнадзора Ленобласти Вячеслав Шибаев, говорится в сообщении. Домрачев много лет работал в «Ленгражданпроекте», с 2008 года он работает в комитете по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

Портал iz.ru ранее сообщил, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил использовать такси для служебных поездок.

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