Завод по производству пенополистирола загорелся в Ленинградской области

В Тосненском районе Ленинградской области загорелся завод по производству пенополистирола, сообщили журналистам в экстренных службах региона. В настоящий момент пожар локализован.

«Пожар возник в одном из цехов завода «Технониколь» в Тосненском районе. Объявлена ​​локализация пожара на общей площади 1,5 тыс. кв. м», — цитирует ТАСС собеседника агентства.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Пенополистирол относится к горючему классу строительных материалов.

2 февраля склад с полиэтиленовой продукцией загорелся в подмосковном Подольске.