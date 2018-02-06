Ученый опроверг теорию «ртутной бомбы» в вечной мерзлоте

Высвобождение ртути из вечной мерзлоты не является «бомбой, которая взорвется в ближайшее столетие». Об этом порталу iz.ru заявил доцент кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Валерий Гребенец.

Американские геологи предупреждают, что таяние ледников в Севером полушарии Земли приведет человечество к катастрофе. По данным ученых, в вечной мерзлоте скопилось 793 млн кг ртути, высвобождение данного вещества в подобном количестве чревато самыми непредсказуемыми последствиями. В ходе исследования геологи использовали 13 образцов льда, который был взят на Аляске с 2004 по 2012 год, и сравнили его с образцами 11 тыс. тундровых почв. Оказалось, что в вечной мерзлоте содержание ртути в 10 раз больше, чем было получено в результате деятельности человека за последние 30 лет. Ртуть при таянии ледников преобразуется в метилртуть, а это соединение, в свою очередь, способно поражать центральную нервную систему.

«То, что ртуть содержится в вечной мерзлоте, — это действительно так. Но дело в том, что высвобождение ртути не будет происходить даже в течение каких-то десятилетий. Даже если будет деградация мерзлоты и начнется достаточно энергичное таяние. Мы видим по реакции мерзлоты, что она не очень-то дается вслед за климатическими изменениями. Поэтому это не есть бомба, которая взорвется в ближайшее десятилетие, а то и столетие. На Аляске 600–700 м вечной мерзлоты, чтобы ей растаять потребуются тысячелетия. Ртуть где-то останется инкорпорирована в породах более плотных. К примеру, в глинистых породах. Трудно представить, что сквозь глину будет идти какая-то фильтрация и как-то это будет вымываться», — уверен Гребенец.

Говоря о таянии льдов, нужно помнить школьный курс физики, считает ученый.

«Помните из школьной физики у нас, чтобы нагреть один грамм воды на один градус — нужна одна калория, а чтобы она перешла в другое состояние — например, лед в воду, — нужно 80 калорий на этот грамм. На Аляске очень много льда. За последние 30 лет там всего-то на 20–30 см увеличился слой сезонного протаяния», — подчеркнул Гребенец.