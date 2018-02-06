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Проект ледовой арены в Новосибирске получил первые 150 млн рублей

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Проект строительства многофункциональной ледовой арены в Новосибирске получил первые 150 млн рублей из бюджета, об этом сообщил вчера, 5 февраля, временно исполняющий обязанности министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко, выступая с докладом на заседании правительства региона.

Проект строительства многофункциональной ледовой арены получил первое финансовое вливание из бюджета в количестве 150 млн рублей. Место под арену уже выбрано, им стал участок в пойме реки Обь у метромоста, сообщает VN.ru.

Возведение многофункциональной ледовой арены позволит городу претендовать на проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. 150 млн рублей выделены на подготовительные работы по проекту.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, место под строительство выбиралось, учитывая транспортную доступность, влияние на городское развитие и расходы на строительство объекта и обеспечение его инфраструктурой.

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