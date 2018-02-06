Проект Дворца водных видов спорта в Саратове получил 60 млн рублей

Первый этап строительства Дворца водных видов спорта обойдется в 60 млн рублей в Саратове. Финансовые средства уже выделены gравительством РФ, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Проект строительства Дворца водных видов спорта получил финансирование в размере 60 млн рублей от правительства РФ. Денежные средства пойдут на выполнение работ первого этапа стройки, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Осуществить строительство Дворца водных видов спорта планировалось с 2012 года. Па задумке, комплекс должен был включать Дворец с тремя бассейнами, трибуны на тысячу мест и гостиницу с номерным фондом в 180 номеров.

В 2016 году был завершен нулевой цикл работ, который обошелся в 100 млн рублей. После этого денежных средств в бюджете региона на продолжение строительства не оказалось, а федеральный центр перестал финансировать подобные проекты.

Тогда было принято решение обратиться к сторонним инвесторам, Тверской концессионной компании, которая продолжила бы строительство объекта при условии возведения аквапарка, которым сможет распоряжаться по-своему.

В декабре 2017 года суд расторг концессионное соглашение с компанией, и теперь правительство региона планирует объявить новый конкурс. По словам зампреда правительства региона Валентины Гречушкиной, строительство Дворца водных видов спорта завершится в 2020 году.