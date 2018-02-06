Жителя Красноярского края осудили за стрельбу по жилому дому

Абанский районный суд признал виновным в хулиганстве неработающего 41-летнего жителя Канска, который обстрелял дом приятеля и приговорил его к полутора годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Инцидент произошел в марте 2017 года. Двое мужчин, потерпевший, который приехал в город из Абанского района, и осужденный отдыхали в одном из ресторанов Канска и употребляли алкоголь, когда между ними возник конфликт. Потерпевший решил не продолжать скандал и ушел, оставив друга в ресторане одного, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Однако успокаиваться мужчина не хотел и ночью на автомобиле отправился в село Устьянск к обидчику. Приехав, он долго сигналил, разбудил потерпевшего, а также его соседей, а затем начал стрелять по окнам и дверям дома, в котором на тот момент находились также его жена и ее пожилые родители.

В результате испуганные люди около 1,5 часа провели на полу, дожидаясь приезда сотрудников полиции. В доме были повреждены пластиковые окна, двери и внутренние стены. Осужденный во время следствия свою вину не признал, заявив, что стрельбу открыл по собакам, которые на него напали.