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Индекс Nikkei рухнул вслед за падением Dow Jones

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Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei рухнул на 4,73%, выйдя на отметку в 21 610 пунктов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные торгов.

Уточняется, что это стало самым большим снижением японского индекса с ноября 2016 года. Как уточняет RT, 6 февраля индекс опускался еще ниже, продемонстрировав  сильнейшее единоразовое снижение за 18 лет.

Падение Nikkei обусловлено резким снижением американского промышленного фондового индекса Dow Jones. Как сообщалось ранее, по итогам торгов в Нью-Йорке он упал на 1175 пунктов (4,6%).

Заместитель директора аналитического департамента брокера «Альпари» Анна Кокорева сообщила порталу iz.ru, что коррекция на американском фондовом рынке назревала, поэтому падение индексов сегодня — вполне ожидаемая динамика

Она также отметила, что снижение может продолжиться.

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