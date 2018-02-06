Индекс Nikkei рухнул вслед за падением Dow Jones

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei рухнул на 4,73%, выйдя на отметку в 21 610 пунктов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные торгов.

Уточняется, что это стало самым большим снижением японского индекса с ноября 2016 года. Как уточняет RT, 6 февраля индекс опускался еще ниже, продемонстрировав сильнейшее единоразовое снижение за 18 лет.

Падение Nikkei обусловлено резким снижением американского промышленного фондового индекса Dow Jones. Как сообщалось ранее, по итогам торгов в Нью-Йорке он упал на 1175 пунктов (4,6%).

Заместитель директора аналитического департамента брокера «Альпари» Анна Кокорева сообщила порталу iz.ru, что коррекция на американском фондовом рынке назревала, поэтому падение индексов сегодня — вполне ожидаемая динамика.

Она также отметила, что снижение может продолжиться.