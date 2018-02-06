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Свадьбу японской принцессы перенесли на два года из-за отречения императора

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Фото: Global Look Press/Motoo Naka
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Свадьба старшей дочери японского принца Акисино и первой внучки императора Акихито, принцессы Мако, и ее бывшего однокурсника Кэй Комуро перенесли на 2020 год из-за запланированной церемонии передачи престола. 

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«Наша будущая свадьба и связанные с этим мероприятия будут перенесены и пройдут через два года в связи с рядом важных для семьи событий и необходимостью подготовиться к ним», — цитирует распространенный комментарий помолвленной пары ТАСС.

Свадьба должна была состояться в ноябре 2018 года.

По законам Японии император занимает свой пост пожизненно, но в августе 2016 года 84-летний император Акихито пожелал отречься от престола в связи с преклонным возрастом. В 2017 Токио утвердило специальный закон, который предоставляет Акихито это исключительное право.

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