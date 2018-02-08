Телевизионные спутники помогут населению с деньгами

Для граждан, находящихся в малонаселенных или труднодоступных регионах, ЦБ запускает проект по доставке финансовых услуг через спутниковое телевидение, его реализация также поможет людям с ограниченными возможностями и пенсионерам. Об этом говорится в проекте Стратегии повышения финансовой доступности в России на 2018–2020 годы, с которым ознакомились «Известия». Идентификация клиентов будет проводиться через государственную систему ЕСИА. Установка оборудования под этот проект обойдется в 17 млрд рублей, но для граждан услуги подешевеют, убеждены эксперты.

В Центробанке придумали, как повысить доступность финансовых услуг для россиян, которые по каким-либо причинам ограничены в возможности использования современных технологий. Первая группа таких граждан — это жители отдаленных, труднодоступных или малонаселенных регионов страны, вторая — люди с ограниченными физическими возможностями и пенсионеры. Для их поддержки в ЦБ хотят использовать спутниковое телевидение и интернет, следует из проекта Стратегии повышения финансовой доступности в России на 2018–2020 годы.

Уже сейчас в ЦБ обсуждают возможность заключения договоров о сотрудничестве с несколькими крупными поставщиками услуг по доступу в интернет через спутники, рассказали «Известиям» в Банке России, не уточнив, с какими конкретно компаниями ведутся переговоры.

— Цель подобных соглашений — провести работы, направленные на обеспечение недорогого доступа в интернет в малых населенных пунктах для оказания финансовых услуг, — пояснил представитель регулятора, добавив, что сейчас возможности систем спутниковой связи по доступу в интернет очень высоки.

Справка «Известий» В России 126 труднодоступных районов в 26 субъектах, где проживает около 500 тыс. человек. В деревнях и селах с населением до 500 жителей проживают почти 6 млн граждан. Около 12 млн россиян — инвалиды, пенсионеров — более 43 млн человек. Количество активных абонентов широкополосного доступа в интернет ко второму кварталу 2017 года выросло примерно на 6,4% в годовом выражении и превысило 27 млн человек. При этом число абонентов спутникового телевидения гораздо выше, следует из материалов Telecom Daly: в прошлом году показатель составил почти треть всего населения страны — 41,7 млн человек.

— Вы отъезжаете от крупного города, и уже становится невозможным получить финансовую услугу. Наша задача — сделать так, чтобы это можно было сделать в любой точке страны, — подчеркнула первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Задумку ЦБ можно реализовать, например, создав «личный кабинет» на интернет-сайте банка только на основе спутникового ТВ, считает председатель наблюдательного совета банка «Воронеж» Мурад Салихов. Интернет-банк не требователен к скорости передачи данных, поскольку не перегружен различными графическими или видеоэлементами, отметил начальник департамента маркетинга Транскапиталбанка Анатолий Красников.

В ЦБ учли и вопросы идентификации граждан, следует из проекта Стратегии: предлагается использовать государственную систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которую банки тестируют в пилотном режиме с середины прошлого года. После того как система заработает, россиянам нужно будет приехать в отделение банка всего один раз, для того чтобы пройти идентификацию. После этого совершать финансовые операции можно будет дистанционно.

Один из разработчиков проекта стратегии, глава службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута рассказал «Известиям», что использование телекоммуникационной инфраструктуры позволит совершать финансовые операции тем гражданам, которые по той или иной причине не могут воспользоваться традиционными сервисами.

— Цена услуги двухстороннего доступа к интернету через спутник сейчас настолько низка, что можно обеспечить любой удаленный поселок даже 50-ю гигабайтами трафика в месяц, — говорит исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов. Таким образом граждане с помощью смартфона смогли бы пользоваться мобильным приложением любого банка. Это может, в том числе, способствовать прекращению «вымирания» отдаленных населенных пунктов, число которых сокращается каждый год.

По оценке Никиты Куликова, на оборудование потребуется не менее 15–17 млрд рублей, если его устанавливать в 170 тыс. населенных пунктов страны. Управляющий партнер Veta Илья Жарский не исключил, что часть этих расходов может быть покрыта за счет госсубсидий поставщикам услуг, в итоге цена сервисов для конечного потребителя сократится на 25–30%.

Если «пилот» ЦБ окажется успешным, то граждане смогут оплатить товары по «безналу» в любом сельском магазине — там не надо будет устанавливать дорогостоящие и сложные в обслуживании телеком-терминалы. Эксперты считают, что для реализации проекта надо создать отдельную федеральную программу, в рамках которой будет выбран оператор-подрядчик по обеспечению спутниковой связью удаленных регионов.