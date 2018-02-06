ФСБ задержала в Томске мужчину за изготовление взрывного устройства

Сотрудники ФСБ по Томской области задержали 41-летнего мужчину, который пытался самостоятельно изготовить взрывное устройство. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что задержанный является жителем Томска, у него были изъяты элементы взрывного устройства.

«В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Томской области выявлены и изъяты элементы самодельного взрывного устройства (СВУ) у 41-летнего жителя Томска», — рассказали в ФСБ.

Экспертиза показала, что изъятые у мужчины элементы являются бомбой с электрическим способом взрывания.

«Довести до конца свой преступный умысел, направленный на незаконное изготовление взрывного устройства, подозреваемый не смог. Цели изготовления СВУ в интересах следствия не разглашаются», — добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

2 февраля портал iz.ru сообщил, что ФСБ по Петербургу и Ленинградской области задержала банду торговцев оружием. Также у подозреваемых были изъяты компоненты взрывных устройств.