ФСБ задержала банду торговцев оружием в Петербурге

ФСБ по Петербургу и Ленинградской области задержала членов преступной группы торговцев оружием, кроме оружия и боеприпасов у них были изъяты компоненты взрывных устройств, сообщила пресс-служба ведомства.

«Пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия. В рамках уголовного дела, возбужденного следственной службой управления по ч. 2 ст. 222 УК РФ, проведен ряд обысков в местах проживания членов указанной группы. При этом обнаружено и изъято огнестрельное оружие, его основные части, приборы бесшумной стрельбы, боеприпасы, взрывчатые вещества, а также компоненты взрывных устройств», — приводит «Интерфакс» сообщение ФСБ.

Суд Гатчины заключил под стражу четверых фигурантов уголовного дела. Отмечается, что они были связаны с террористической деятельностью, в частности торговали оружием, которое было приобретено в целях самообороны. Впоследствии это оружие могло использоваться в криминальных целях. Кроме того, среди задержанных есть один сотрудник правоохранительных органов, отмечает телеканал «78».

Ранее, в конце января, ФСБ России совместно с коллегами из МВД пресекла деятельность праворадикальной группировки на территории Московского региона.