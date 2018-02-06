«Единая Россия» привлекла политологов

Бывший замглавы управления внутренней политики администрации президента (АП), глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин получил приглашение войти в состав нового экспертного совета ЕР. Об этом «Известиям» сообщил собеседник в партии и подтвердил сам Константин Костин. Бывший чиновник АП будет заниматься политической стратегией партии и ее проектами. Помимо него, предложение войти в новую экспертную структуру могут получить глава прокремлевского фонда ЭИСИ Андрей Шутов, экс-чиновник АП, политолог Алексей Чеснаков, «главный экономист» ВЭБ Андрей Клепач и академик РАН Павел Логачёв.

Экспертный совет «Единой России» (ЭС ЕР) возглавит член высшего совета Юрий Шувалов, курировать его работу будут высший и генеральный советы партии, рассказал «Известиям» собеседник в ЕР. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак вчера заявил, что одна из первоочередных задач ЭС — участие экспертов в совместном заседании высшего совета и генсовета партии, на котором будут утверждены пункты «ребрендинга» ЕР.

— Бывший партийный функционер и экс-чиновник администрации президента Константин Костин, скорее всего, войдет в состав ЭС. Сам совет еще не имеет четкой структуры. Понятно лишь то, что руководить им будут три сопредседателя, кандидатуры которых еще подбираются, — пояснил «Известиям» собеседник в партии.

Сам Константин Костин также подтвердил «Известиям», что получил такое приглашение.

— Во-первых, мне кажутся важными и правильными для развития партии те приоритеты и направления работы, о которых говорит Андрей Турчак. А во-вторых, это интересно с точки зрения профессиональной деятельности, — заявил он.

Кроме него в состав совета могут войти глава прокремлевского фонда ЭИСИ Андрей Шутов, зампредседателя Внешэкономбанка Андрей Клепач, академик РАН Павел Логачёв и экс-чиновник АП, политолог Алексей Чеснаков.

— Я не получал такого приглашения, поэтому пока ничего сказать не могу, — заявил Алексей Чеснаков «Известиям».

Среди основных задач экспертного совета ЕР называется анализ мирового опыта для переформатирования партийной работы. По словам собеседников «Известий» в ЕР, скорее всего, за основу будет взят опыт китайской компартии, с которой у ЕР налажены давние партнерские отношения. За последние годы контакты единороссов с коллегами из КНР проходили в основном под руководством председателя высшего совета ЕР Бориса Грызлова. Изменения в уставе ЕР в партии объясняют необходимостью приведения его в соответствие с законом. Ранее об этом заявлял Андрей Турчак.

Экспертный совет будет взаимодействовать с новым подразделением в исполкоме партии — политуправлением. Как ранее сообщали собеседники «Известий», его возглавит экс-чиновник псковской администрации, бывший глава секретариата Андрея Турчака Роман Романов. Политуправление, в отличие от других подразделений, будет напрямую подчиняться главе генсовета.

— Это одно из магистральных управлений, которое будет оказывать влияние на любые сферы активности, будь то работа политических платформ, наших партийных проектов, наших МКС. Оно будет напрямую подчиняться руководителю центрального исполкома и замыкаться на секретаре генсовета, — заявил на заседании президиума генсовета Андрей Турчак.

В ходе заседания президиума генсовета произошел и ряд кадровых изменений. Так, вместо главы аппарата фракции ЕР в Госдуме Константина Мазуревского интересы партии в Центризбиркоме с правом совещательного голоса будет представлять первый замглавы исполкома Максим Жаворонков.

Глава Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов полагает, что новая команда экспертов должна помочь партии сконцентрироваться на самом важном. По его мнению, Константин Костин и другие приглашенные эксперты — признанные специалисты, которые имели разный опыт на государственной и партийной службе. Это входит в логику «молодого и амбициозного» руководства партии, от которого ждут преобразований в «Единой России», подчеркнул эксперт.