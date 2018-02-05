Строительство корпуса Музея Мирового океана началось в Калининграде

В Калининграде строители начали сооружать каркас будущего главного корпуса Музея Мирового океана в форме шара. На 30-метровых колоннах будут установлены серповидные элементы. На стеклянные панели нанесут изображение планеты Земля.

Как отметили в культурном учреждении, в результате будет создано «безопасное уникальное здание, аналогов которому в России нет». Работы планируется закончить в этом году. Для посетителей музей откроется не ранее 2019 года. Там появится новый аквариум. Об этом сообщает «Калининград.Ru».

Как ранее писал портал iz.ru, строительство светомузыкального пешеходного фонтана у будущего здания Музея изобразительных искусств на Ленинском проспекте в Калининграде начнется в феврале. Проект реализуется за счет инвесторов. В музыкальном режиме фонтан сможет обеспечивать синхронную работу водных струй и подсветки в такт звуковому сопровождению. Кроме того, объект будет антивандальным, а все коммуникации, включая светильники, закроют решетчатым настилом.