Строительство музыкального фонтана в Калининграде начнется в феврале

Строительство светомузыкального пешеходного фонтана у будущего здания Музея изобразительных искусств на Ленинском проспекте в Калининграде стартует в феврале, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вице-премьер Гарри Гольдман рассказал, что фонтан построят в будущем музейном квартале и объект станет важной его частью. Работы по объединению основных туристических объектов в единое музейное пространство будут вестись по поручению главы Калининградской области Антона Алиханова, сообщает Калининград.Ru.

Проект светомузыкального фонтана реализуется без использования бюджетных средств за счет инвесторов. В музыкальном режиме фонтан сможет обеспечивать синхронную работу водных струй и подсветки в такт звуковому сопровождению. Кроме того, объект будет антивандальным, а все коммуникации, включая светильники, закроют решетчатым настилом. В выключенном состоянии фонтан станет естественным продолжением площади. Здесь смогут спокойно передвигаться люди, а зимой можно будет организовать каток.