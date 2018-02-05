Том Круз вернулся на съемочную площадку после травмы ноги

Том Круз вернулся на съемочную площадку. Немного прихрамывает, но в целом здоров! Некоторое время актер не мог работать из-за травмы, полученной на съемках. В сцене погони по крышам совершил прыжок, но не рассчитал расстояние и сорвался. Повредил лодыжку и почти пять месяцев провел на больничной койке. Круз известен тем, что старается выполнять все трюки сам. Хотя последний едва не стоил ему жизни. 55-летний актер не намерен себе изменять.