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В Испании разобрали королевский военный шифр 500-летней давности

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Фото: Global Look Press
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Спецслужбы Испании взломали секретный военный шифр, который использовал Фердинанд II Арагонский в переписке с командующим своими войсками Гонсало-де-Кордоба. Испанский монарх использовал эту тайнопись при военных кампаниях в Италии в начале XIV века.

Выяснилось, что король использовал 88 различных символов и 237 комбинированных букв. Причем для большего запутывания нежелательного читателя слова писались без пробелов и без деления текста на предложения. 

Для расшифровки только четырех писем потребовалось полгода, уточняет BBC.

Некоторые письма достигали 20 писчих листов. В манускриптах монарх давал инструкции по развертыванию войск и излагал боевую стратегию.

Письма являются частью постоянной экспозиции в Музее армии Испании в Толедо. Расшифровать эти документы пытались несколько столетий.

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