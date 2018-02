В США внедорожник сбил на переходе коляски с двумя детьми

По меньшей мере пять человек получили травмы в результате наезда внедорожника в Майами-Бич (штат Флорида). Инцидент произошел на светофоре в районе 18-й улицы и Меридиан-авеню.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, трое взрослых и двое детей в колясках находились на тротуаре, когда водитель сбил их. Пострадавшие были госпитализированы в Мемориальную больницу Джексона с травмами, которые не опасны для жизни.

Update: Avoid the area between 17-18 Street along Meridian Avenue.



Media responding to scene please stage at 19 Street/Meridian Ave. #traffic pic.twitter.com/BRjnPAOVe1