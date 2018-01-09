Автомобиль сбил женщину с коляской на зебре в Москве
Автомобиль сбил женщину с ребенком на севере Москвы. Об этом во вторник сообщили в столичном управлении ГИБДД РФ.
«Автомобилист совершил наезд на женщину с коляской в районе дома 15 по Дубнинской улице в Москве», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ведомства.
Иномарка совершила наезд, когда женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, передает НСН.
Женщина не пострадала в результате ДТП. Ребенка после осмотра врачей госпитализировали.