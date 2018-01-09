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Опубликовано видео с места крупного ДТП на Калужском шоссе

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Фото: REN TV
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На Калужском шоссе в «новой Москве» столкнулись семь автомобилей. Погибла 62-летняя женщина. Кадры с места крупной аварии опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Массовое ДТП произошло вечером 8 января. По данным телеканала, на выезде из тоннеля один из автомобилей занесло, и он врезался в ограждение. После этого находившаяся за рулем женщина вышла из машины. Несколько водителей решили помочь пострадавший и начали тормозить возле места ДТП, однако из-за сильного гололеда вовремя остановиться не смогли и по инерции наехали один за другим на женщину. Пострадавшая погибла на месте до приезда врачей.

9 января портал iz.ru сообщил, что в американском штате Джорджия более 35 автомобилей столкнулись из-за гололеда. С различными травмами были госпитализированы 15 человек.

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