В МЧС сообщили об ухудшении погоды в Москве

В Москве в ближайшие часы ожидаются сильная метель с усилением ветра до 12–17 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по российской столице.

В ведомстве отмечают, что ситуация сохранится до утра понедельника, 5 февраля.

МЧС рекомендует гражданам исключить нахождение под слабоукрепленными конструкциями, деревьями и линиями электропередач. Москвичей просят при необходимости не выходить на улицу и не выезжать на транспорте.

Как писал портал iz.ru, ранее в Москве был введен предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности. Городские власти также объявили посещение школ свободным.