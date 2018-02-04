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Число пострадавших при столкновении поездов в США превысило 110 человек

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Фото: Global Look Press/David Poller
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Число пострадавших в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом в американском штате Южная Каролина достигло 116 человек.

Как сообщил губернатор штата Генри Макмастер, два человека стали жертвами аварии. 

По его словам, погибшие были членами локомотивной бригады пассажирского поезда.

Макмастер отметил, что один из пострадавших в настоящее время находится в критическом состоянии, передает телеканал NBC

Как сообщал портал iz.ru, в результате столкновения двух поездов сошли с рельсов несколько вагонов. На момент аварии в пассажирском поезде находились 147 человек.

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