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Автоцистерна с углекислотой перевернулась в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Автоцистерна с углекислотой перевернулась на трассе М-4 «Дон» в районе подмосковного города Ступино.

На месте работают сотрудники экстренных служб, движение на участке аварии затруднено, сообщается на сайте МЧС.

Авторегистратор проезжающей мимо машины запечатлел инцидент. На кадрах видно, что из поврежденной цистерны произошла утечка газа.

В настоящее время ведутся работы по эвакуации фуры.

Жидкая углекислота широко используется в производстве огнетушителей.

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