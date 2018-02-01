Дорожный знак упал на женщину и ребенка в Южном Тушино

Женщина и ребенок получили травмы в результате падения на них дорожного знака в московском районе Южное Тушино.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД РФ. По словам ее представителя, к падению знака привело случившееся вблизи от него ДТП.

Автомобили Honda и Ford столкнулись на Светлогорском проезде, после чего один из них врезался в опору дорожного знака.

«По предварительным данным, опора при падении травмировала женщину с ребенком. Их осматривают врачи», — приводит ТАСС слова своего источника.