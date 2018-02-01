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Водителя автобуса задержали после крупного ДТП в Ростовской области

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Фото: пресс-служба СК РФ по Ростовской области/rostov.sledcom.ru
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Задержан водитель рейсового автобуса, опрокинувшегося в кювет в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-центре регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в ночь на среду, 31 января в Белокалитвинском районе Ростовской области. Автобус следовал по маршруту Саратов–Ростов-на-Дону и опрокинулся в кювет. В результате аварии погибли пять человек, еще 15 получили травмы. Всего в салоне транспортного средства находились 33 человека, включая двоих водителей.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель, не справившийся с управлением. УМВД по региону возбудило уголовное дело, Ространснадзор проводит проверку перевозчика. Генеральный директор компании «Нейс-Трансфер» Николай Ларин заявил, что водитель имеет более чем десятилетний стаж вождения. В настоящее время задержанному не избрана мера пресечения, сообщает RT.

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