В Москве при наезде автобуса на бордюр пострадали 11 человек

В аварии с участием пассажирского автобуса, которая произошла на Ленинградском шоссе в Москве, пострадали как минимум 11 человек. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

«11 человек пострадали в результате наезда автобуса на разделительный бордюр в районе дома № 2 по Ленинградскому шоссе», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах Москвы.

По другим данным, в результате происшествия пострадали 12 человек.

Как писал портал iz.ru, утром в среду, 31 января, пассажирский автобус, следовавший из области в Москву, въехал в разделительный бордюр на Ленинградском шоссе.

Не исключено, что авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий.