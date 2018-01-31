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Человек погиб при аварии с поездом, в котором ехали конгрессмены США

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Фото: REUTERS/Congressman Steve King
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Как минимум один человек погиб в результате столкновения поезда, в котором ехали конгрессмены США, с грузовиком в штате Виргиния. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. 

По ее словам, погиб один из двоих человек, находившихся в салоне грузовика. Второй из них госпитализирован с серьезными травмами. Сандерс отметила, что пострадавшие пассажиры поезда получили несерьезные повреждения. 

Представитель Белого дома заявила, что президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте и следит за ситуацией, передает «РИА Новости»

Как писал портал iz.ru, республиканец Брэдли Бирн, находившийся в поезде в момент аварии, сообщил, что поезд, в котором ехал он и ряд других конгрессменов с членами семей, столкнулся с грузовиком в Западной Виргинии. 

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