Человек погиб при аварии с поездом, в котором ехали конгрессмены США

Как минимум один человек погиб в результате столкновения поезда, в котором ехали конгрессмены США, с грузовиком в штате Виргиния. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, погиб один из двоих человек, находившихся в салоне грузовика. Второй из них госпитализирован с серьезными травмами. Сандерс отметила, что пострадавшие пассажиры поезда получили несерьезные повреждения.

Представитель Белого дома заявила, что президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте и следит за ситуацией, передает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, республиканец Брэдли Бирн, находившийся в поезде в момент аварии, сообщил, что поезд, в котором ехал он и ряд других конгрессменов с членами семей, столкнулся с грузовиком в Западной Виргинии.