Хоккеист сборной РФ Гавриков избежал травмы в матче со «Спартаком»

Защитник олимпийской сборной России, хоккеист петербургского СКА Владислав Гавриков сообщил, что избежал получения травмы после повреждения в дополнительное время в матче со «Спартаком». Об этом сообщает ТАСС.

«Всё в порядке, без последствий», — приводит агентство слова спортсмена.

Кроме того, в овертайме площадку после столкновения с игроком соперника покинул форвард россиян Кирилл Капризов. Однако, по словам главного тренера российской сборной Олега Знарка, с ним всё в порядке.

Сборная России в товарищеском матче обыграла «Спартак» со счетом 2:1. После столкновения в овертайме Гавриков покинул лед.