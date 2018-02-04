Шайба и передача Радулова помогли «Далласу» разгромить «Миннесоту»

«Даллас Старз» в очередном матче регулярного чемпионата «Национальной хоккейной лиги» разгромил «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась со счетом 6:1, одну из шайб забросил Александр Радулов.

Помимо российского хоккеиста, в составе «Старз» забрасывали Маттиас Янмарк, Стивен Джонс, Джейми Бенн, Тайлер Сегин и Дэн Хэмьюс.

Стоит отметить, что Александр Радулов также записал на свой счет результативную передачу. Единственную шайбу в составе «Миннесоты» забросил Джеймсон Цукер.

«Даллас Старз» после 53 матчей занимает пятое место в Западной конференции НХЛ. В активе команды 64 очка.

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