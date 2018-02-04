Прямой эфир

Шайба и передача Радулова помогли «Далласу» разгромить «Миннесоту»

0
Фото: REUTERS/Brad Rempel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Даллас Старз» в очередном матче регулярного чемпионата «Национальной хоккейной лиги» разгромил «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась со счетом 6:1, одну из шайб забросил Александр Радулов.

Помимо российского хоккеиста, в составе «Старз» забрасывали Маттиас Янмарк, Стивен Джонс, Джейми Бенн, Тайлер Сегин и Дэн Хэмьюс. 

Стоит отметить, что Александр Радулов также записал на свой счет результативную передачу. Единственную шайбу в составе «Миннесоты» забросил Джеймсон Цукер.

«Даллас Старз» после 53 матчей занимает пятое место в Западной конференции НХЛ. В активе команды 64 очка.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шайба Малкина не спаcла «Питтсбург» от поражения
Сборная Финляндии выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею с мячом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017