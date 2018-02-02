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Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал ЧМ по бенди

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Сборная России по хоккею с мячом победила команду Германии с разгромным счетом и вышла в полуфинал чемпионата мира, которых проходит в Хабаровске.

Матч команд России и Германии завершился со счетом 26:1. В составе сборной России покеры (четыре мяча в ворота соперника) сделали Евгений Дергаев, Вадим Архипкин и Алмаз Миргазов. Хет-триками отметились Сергей Ломанов и Янис Бефус, сообщает «Федеральное агентство новостей».

За выход в финал турнира россияне сразятся с командой Финляндии, которая вышла в 1/2 ЧМ после разгромной победы над американцами.

Финальный матч состоится на арене «Ерофей» в воскресенье, 4 февраля.

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