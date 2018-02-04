Администрация Шереметьево предупредила о задержках рейсов из-за снега

Администрация московского аэропорта Шереметьево предупредила пассажиров о возможности задержек авиарейсов в связи со снегопадом в столичном регионе.

«Возможны задержки рейсов на вылет и прилет, что связано с необходимостью интенсивной очистки взлетно-посадочных полос в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров», — говорится на сайте воздушной гавани.

Администрация Шереметьево рекомендовала пассажирам добираться в аэропорты на поездах «Аэроэкспресса» в связи с возможными затруднениями на дорогах.

На столичный регион в первые выходные февраля обрушился самый сильный снегопад за последние 100 лет. По данным синоптиков, на утро воскресенья в Москве уже выпала почти половина суточной нормы осадков.

Как сообщал портал iz.ru, в Москве в результате вызванного снегопадом обрушения деревьев и обрыва ЛЭП погиб один человек.