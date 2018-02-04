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Кадыров рассказал о внедрении технологии блокчейн в Чечне

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о внедрении технологии блокчейн в республике. В настоящее время ее разработкой занимается правительство Чечни в сотрудничестве с ВЭБ.

«Я подтверждаю эту информацию. Действительно, мы внедряем блокчейн в республиканский Росреестр. По времени точно не скажу когда, но идет активная фаза работы», — написал Кадыров на своем канале в Telegram.

По его словам, внедрение системы блокчейн контролирует первый заместитель председателя правительства Чечни Якуб Закриев.

Блокчейн — это база данных, в которой устройства хранения не подключены к общему серверу. Его главное преимущество заключается в безопасности, благодаря чему никто не может подделать или заменить информацию, хранившуюся в этой базе данных.

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