Прямой эфир

Экс-губернатор Кировской области может отбывать срок по месту прописки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приговоренный к восьми годам колонии строгого режима экс-губернатор Кировской области Никита Белых, скорее всего, будет отбывать наказание по месту прописки — в Кировской области. 

Такое предположение высказала заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. Она отметила, что сам Белых хочет добиться того, чтобы отбывать наказание в Москве или Московской области. 

«Белых на данный момент всеми способами хочет поменять ситуацию и остаться либо в московской колонии, либо хотя бы в Московской области, поскольку именно в Москве живет его молодая жена», — приводит ее слова «РИА Новости»

Правозащитница подчеркнула, что для Белых остаться в Москве желательно «не только для того, чтобы жена могла его навестить, но и чтобы экс-губернатор мог получить полноценную медицинскую помощь, которая в Кировской области может быть ему недоступна».

По словам Меркачевой, супруга Белых намерена попытаться прописать мужа в своей квартире в Москве. 

Как сообщал портал iz.ru, 1 февраля Пресненский районный суд приговорил Белых к восьми годам строгого режима. Белых задержали 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы при получении взятки.

Ему впоследствии предъявили обвинения в совершении двух преступлений по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Суд признал экс-губернатора виновным по одному из эпизодов. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жена Белых назвала смертельным приговор экс-губернатору
Следствие рассказало о «сладкой жизни» Белых

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017