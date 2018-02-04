Экс-губернатор Кировской области может отбывать срок по месту прописки

Приговоренный к восьми годам колонии строгого режима экс-губернатор Кировской области Никита Белых, скорее всего, будет отбывать наказание по месту прописки — в Кировской области.

Такое предположение высказала заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. Она отметила, что сам Белых хочет добиться того, чтобы отбывать наказание в Москве или Московской области.

«Белых на данный момент всеми способами хочет поменять ситуацию и остаться либо в московской колонии, либо хотя бы в Московской области, поскольку именно в Москве живет его молодая жена», — приводит ее слова «РИА Новости».

Правозащитница подчеркнула, что для Белых остаться в Москве желательно «не только для того, чтобы жена могла его навестить, но и чтобы экс-губернатор мог получить полноценную медицинскую помощь, которая в Кировской области может быть ему недоступна».

По словам Меркачевой, супруга Белых намерена попытаться прописать мужа в своей квартире в Москве.

Как сообщал портал iz.ru, 1 февраля Пресненский районный суд приговорил Белых к восьми годам строгого режима. Белых задержали 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы при получении взятки.

Ему впоследствии предъявили обвинения в совершении двух преступлений по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Суд признал экс-губернатора виновным по одному из эпизодов.