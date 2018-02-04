Samsung представит последние модели в линейке Galaxy S

Корейская компания Samsung 25 февраля официально представит смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+, которые станут последними во флагманской линейке.

Новинки получат самое передовое техническое оснащение на рынке. В частности, их оснастят более быстрым процессором, время работы батареи будет увеличено, а сканер отпечатков пальцев разместят в новом месте.

Кроме того, камера на S9 будет иметь новые эффекты, намного лучше работать при слабом освещении и обеспечивать стабилизацию изображения.

Более крупный смартфон S9+ также получит улучшенный объектив.

В дальнейшем компания Samsung намерена отказаться от линейки Galaxy S, заменив этот модельный ряд на другой, пишет портал Tekz24.

По данным издания, производитель принял решение о ребрендинге после рекомендаций маркетологов. Они утверждают, что двухзначные числа в названии мобильных устройств не лучшим образом воспринимаются аудиторией.