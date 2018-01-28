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В сеть попали фото Samsung Galaxy S9 и S9+

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Фото: Global Look Press/Matthias Oesterle/ZUMAPRESS
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В сети появились фотографии передней части смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+. Их опубликовал портал Venture Beat.

По информации издания, дизайн нового гаджета мало отличается от предыдущей модели. 

Журналисты сообщают, что Galaxy S9 получит 5,8-дюймовый экран, 4 гигабайта оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а S9+ оснастят 6,2-дюймовым дисплеем и 6 ГБ и 128 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Камера на 12 мегапикселей получит изменяемую апертуру (f/2,4 — f/1,5) и возможность скоростной съемки (480 кадров в секунду). Кроме того, на смартфоне улучшат систему распознавания лиц, Также, сенсор отпечатка пальца расположат под камерой, а не рядом с ней.

В декабре 2017 года компания Apple признала, что намеренно замедляла работуустройств прошлых поколений, чтобы продлить работу аккумулятора. Позже в аналогичных действиях обвинили Samsung.

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