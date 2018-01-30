Названа цена нового смартфона Samsung Galaxy S9

Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9 будет стоить в районе 890–935 долларов, что чуть выше стоимости его предшественника — Galaxy S8.

За предыдущую модель покупателям приходилось платить около 875 долларов, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее в сети было опубликовано изображение нового флагманского смартфона. Журналисты отметили, что дисплей Galaxy S9 составит 5,8 дюйма. Он также получил 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Смартфон Galaxy S9+ с 6,2-дюймовым экраном оснастят 6 Гб и 128 Гб оперативной и встроенной памяти соответственно.

Южнокорейская компания представит новые смартфоны 25 февраля — за день до старта выставки Mobile World Congress, которая пройдет в Барселоне.