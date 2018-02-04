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Мультфильм «Тайна Коко» получил премию «Энни»

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Фото: Уолт Дисней Компани СНГ
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Мультфильм студии Pixar «Тайна Коко» (Coco) получил престижную американскую премию «Энни». 45-я церемония вручения наград, присуждаемых лучшим анимационным работам, состоялась в Лос-Анджелесе в субботу.

Кинолента режиссеров Ли Анкрича и Эдриана Молины рассказывает о традиционном мексиканском празднике — Дне мертвых. Раньше мультфильм уже был отмечен премией «Золотой глобус» и номинирован на «Оскар».

Кроме того, «Тайна Коко» получила еще 10 наград, включая премии за лучшую режиссуру и сценарий.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мультфильм «Тайна Коко», повествующий о приключениях маленького мексиканца в Стране Мертвых, стал лучшим по версии «Золотого глобуса».

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