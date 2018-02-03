Сочинская трасса «Формулы-1» перейдет новому владельцу

Гоночную трассу «Формулы-1» в Олимпийском парке Сочи передадут новому собственнику.

«Трассы передаются, условия передачи обсуждаются», — сообщили в компании «Центр Омега», которая сейчас владеет этими объектами.

Как ожидается, в июле 2019 года войдут в силу поправки в законодательство, позволяющие передать трассы без обложения нового владельца НДС.

При этом будет законодательно установлено, что основной уставной целью нового собственника должна быть «популяризация и проведение чемпионата мира FIA «Формула-1».

В РФ в 2017 году создана автономная некоммерческая организация (АНО) «Росгонки», напоминает ТАСС.