Российский самолет чуть не столкнулся с турецким при посадке в Стамбуле

Самолет Boeing-737 российской авиакомпании «Победа» при посадке в аэропорту Ататюрка в Стамбуле прошел в 250 м от набиравшего в это время высоту лайнера турецкого перевозчика Pegasus.

Как передает телеканал Haberturk, пилоту летевшего из Москвы самолета не удалось с первой попытки совершить посадку из-за сильного порыва ветра. Воздушное судно оказалось на траектории взлета самолетов.

Пилоту турецкого рейса из Стамбула в Измир, борт под управлением которого в этот момент набирал высоту, пришлось совершить резкий маневр вправо, чтобы избежать столкновения. Российский лайнер в это время повернул в противоположную сторону.

После этого российский самолет приземлился, а турецкий продолжил полет. В результате инцидента никто не пострадал. Авиационные власти Турции приступили к расследованию обстоятельств происшествия.