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Российский самолет чуть не столкнулся с турецким при посадке в Стамбуле

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Самолет Boeing-737 российской авиакомпании «Победа» при посадке в аэропорту Ататюрка в Стамбуле прошел в 250 м от набиравшего в это время высоту лайнера турецкого перевозчика Pegasus. 

Как передает телеканал Haberturk, пилоту летевшего из Москвы самолета не удалось с первой попытки совершить посадку из-за сильного порыва ветра. Воздушное судно оказалось на траектории взлета самолетов. 

Пилоту турецкого рейса из Стамбула в Измир, борт под управлением которого в этот момент набирал высоту, пришлось совершить резкий маневр вправо, чтобы избежать столкновения. Российский лайнер в это время повернул в противоположную сторону. 

После этого российский самолет приземлился, а турецкий продолжил полет. В результате инцидента никто не пострадал. Авиационные власти Турции приступили к расследованию обстоятельств происшествия. 

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