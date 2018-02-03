Полицейский в Татарстане сбил пешехода и скрылся

Полицейские Татарстана задержали полицейского, который ранее в субботу сбил пешехода и скрылся с места ДТП, сообщило МВД республики.

«В Альметьевске инспекторы ГИБДД задержали сотрудника уголовного розыска, подозреваемого в наезде на пешехода», — приводит ТАСС сообщение МВД.

Сообщается, что полицейский сбил пешехода рано утром в субботу. В МВД отметили, что полицейский мог быть пьян, от медосвидетельствования он отказался. Пешеход был госпитализирован.

МВД сообщает, что ранее было принято решение об увольнении сотрудника, кроме этого, он предстанет перед судом, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.