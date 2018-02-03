Прямой эфир

Полицейский в Татарстане сбил пешехода и скрылся

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские Татарстана задержали полицейского, который ранее в субботу сбил пешехода и скрылся с места ДТП, сообщило МВД республики.

«В Альметьевске инспекторы ГИБДД задержали сотрудника уголовного розыска, подозреваемого в наезде на пешехода», — приводит ТАСС сообщение МВД.

Сообщается, что полицейский сбил пешехода рано утром в субботу. В МВД отметили, что полицейский мог быть пьян, от медосвидетельствования он отказался. Пешеход был госпитализирован.

МВД сообщает, что ранее было принято решение об увольнении сотрудника, кроме этого, он предстанет перед судом, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Чувашии ведется проверка по факту ДТП с участием полицейского
Под Тамбовом нетрезвый полицейский сбил насмерть пешехода

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017