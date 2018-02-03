ФРГ обвинила посольство КНДР в закупке товаров для ядерной программы

КНДР использует свое посольство в Берлине в закупке товаров для ядерной программы. Об этом сообщил глава федерального ведомства по охране конституции ФРГ (контрразведка) Ханс-Георг Маасен.

«Мы вынуждены констатировать, что оттуда (посольство. — Ред.) осуществляется деятельность по закупкам товаров, на наш взгляд, связанная с ракетной, а также частично с ядерной программой», — сообщил Маасен в интервью телеканалу Tagesschau.

По его словам, речь идет о товарах, которые могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях.

Представитель контрразведки добавил, что в 2016 и 2017 годах фиксировались попытки со стороны дипломатов КНДР совершить закупки для ракетной программы.