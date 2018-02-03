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Собаки чаще кусают эмоционально нестабильных людей

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Фото: ТАСС/BarcroftMedia
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Медики из Ливерпульского университета выяснила, что псы кусают чаще не собственных хозяев, а незнакомых и эмоционально нестабильных людей, то есть тех, кто их боится.

Как сообщает телеканал «Звезда», на 65 млн британцев приходится около 8,5 млн собак. При этом количество укусов равно 740 на 100 тыс. человек.

Из 694 опрошенных в ходе эксперимента 172 признались, что хотя бы раз в жизни их кусали собаки. При этом большая часть пострадавших видели своих обидчиков впервые.

Также выяснилось, что мужчин собаки кусают в 1,8 раза чаще, чем женщин.

Ранее сообщалось, что специалисты Охотнадзора отловили тигрицу, которая охотилась на собак в окрестностях села Алексей-Никольское в Приморье. 

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