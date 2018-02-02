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Nissan запустил в России сервис онлайн-продаж

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ezra Acayan
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Японский автопроизводитель Nissan Motor запустил в России сервис онлайн-продаж.

Через сайты официальных дилеров покупатель в несколько кликов может выбрать модель, сравнить несколько комплектаций и забронировать машину по VIN номеру.

Для подтверждения онлайн-покупки клиенту необходимо частично или полностью оплатить автомобиль. После этого машину можно будет получить у дилера.

Первым городом, где заработала программа, стал Новосибирск. Еще 11 дилерских центров находятся в процессе подключения к системе онлайн-продаж, пишет «Автостат».

В будущем такой возможностью клиент сможет воспользоваться у любого официального представителя Nissan. Товарный ряд также будет расширен.

В России японский производитель продает легковые автомобили под брендами Nissan, Datsun, Infiniti.

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