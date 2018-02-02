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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест врача Мисюриной

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Мосгорсуд 5 февраля рассмотрит жалобу на арест врача-гематолога Елены Мисюриной, обвиняемой в смерти пациента. Об этом сообщил пресс-секретарь суда.

«Рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в отношении Елены Мисюриной назначено на 5 февраля в 14:00 в Мосгорсуде. Будет рассмотрен вопрос только по мере пресечения. Апелляционная жалоба на приговор пока на стадии назначения», — приводит его слова РИАМО.

Как сообщал портал iz.ru, Мисюрину ранее признали виновной в смерти пациента, наступившей вследствие неправильного проведения ей процедуры трепанобиопсии. Суд назначил Мисюриной два года лишения свободы.

Этот приговор вызвал широкий резонанс: мэр Москвы Сергей Собянин призвал тщательно разобраться в ситуации, а заммэра Леонид Печатников назвал приговор абсурдным.

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