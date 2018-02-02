Прямой эфир

Медведев сообщил об успехе эксперимента по маркировке шуб в ЕАЭС

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперимент по маркировке шуб в ЕАЭС прошел успешно, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам межправительственного совета стран Евразийского экономического союза.

«В результате проведения эксперимента с маркировкой шуб общее количество товаров такого рода, которые мы увидели, увеличилось на 1300%, то есть в 13 раз. А реализация в розницу этих изделий увеличилась на 700%, то есть в 7 раз», — приводит «Федеральное агентство новостей» заявление Медведева.

Премьер отметил, что подобным образом можно произвести покрытие этой системой практических всех групп товаров.

Напомним, для маркировки меховых изделий используются специальные контрольные идентификационные знаки (КиЗ) — устройства с микрочипом, где хранится информация о наименовании товара, виде меха, стране-изготовителе, производителе, торговой марке, продавце и номере декларации соответствия.

В 2016 году на территории ЕАЭС была внедрена система обязательной маркировки шуб и меховых изделий специальными метками. Розничные продажи меховых изделий в России выросли в шесть раз за период с августа 2016 года по июль 2017-го по сравнению с аналогичным периодом 2015–2016 годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев призвал страны ЕАЭС выработать единый подход к криптовалютам
Россия приняла на себя председательство в ЕАЭС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017