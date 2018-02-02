Медведев сообщил об успехе эксперимента по маркировке шуб в ЕАЭС

Эксперимент по маркировке шуб в ЕАЭС прошел успешно, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам межправительственного совета стран Евразийского экономического союза.

«В результате проведения эксперимента с маркировкой шуб общее количество товаров такого рода, которые мы увидели, увеличилось на 1300%, то есть в 13 раз. А реализация в розницу этих изделий увеличилась на 700%, то есть в 7 раз», — приводит «Федеральное агентство новостей» заявление Медведева.

Премьер отметил, что подобным образом можно произвести покрытие этой системой практических всех групп товаров.

Напомним, для маркировки меховых изделий используются специальные контрольные идентификационные знаки (КиЗ) — устройства с микрочипом, где хранится информация о наименовании товара, виде меха, стране-изготовителе, производителе, торговой марке, продавце и номере декларации соответствия.

В 2016 году на территории ЕАЭС была внедрена система обязательной маркировки шуб и меховых изделий специальными метками. Розничные продажи меховых изделий в России выросли в шесть раз за период с августа 2016 года по июль 2017-го по сравнению с аналогичным периодом 2015–2016 годов.