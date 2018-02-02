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Суд Лондона приговорил британца к пожизненному сроку за теракт у мечети

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Фото: Global Look Press/Ik Aldama
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Гражданин Великобритании Даррен Осборн приговорен Королевским судом лондонского района Вулидж к пожизненному заключению по обвинению в умышленном наезде на пешеходов у мечети в июне прошлого года, сообщили британские СМИ.

Суд назначил 48-летнему британцу 43 года тюрьмы, заключение на этот срок является обязательным условием для того, чтобы приговор мог быть пересмотрен. Таким образом, Осборн может оказаться на свободе лишь когда ему исполнится 91 год, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Sky News.

Осборн в суде признался также в намерении убить лидера лейбористов Джереми Корбина и мэра Лондона Садика Хана, так как был возмущен бездействием властей после серии терактов в Великобритании в прошлом году. Британец также назвал Корбина «другом терористов». Отмечается, что Осборн возненавидел мусульман после просмотра сериала BBC «Три девушки», в котором рассказывалось о судьбе трех молодых британок, попавших в сексуальное рабство к британским пакистанцам.

Как сообщал портал iz.ru, Осборн не признал свою вину. В ходе заседания суда он заявил, что наезд на толпу совершил другой человек.

Напомним, в результате наезда минивэна на толпу 19 июня 2017 года погиб один человек, порядка 10 человек получили ранения.

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