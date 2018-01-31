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Обвиняемый в атаке на мусульман в Лондоне хотел убить лидера лейбористов

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Фото: Global Look Press/Velar Grant
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Британец Даррен Осборн, которому предъявлено обвинение в совершении летом 2017 года наезда на мусульман в Лондоне, собирался убить лидера Лейбористской партии Джереми Корбина и мэра Лондона Садика Хана. 

Как сообщает Times, 48-летнего обвиняемый заявил суду о том, что с убийством Корбина на британских улицах «стало бы одним террористом меньше», а ликвидация Хана была бы подобием «выигрыша в лотерею».

При этом вину за наезд арендованного минивэна на группу выходивших из мечети мусульман Осборн не признал. По его словам, наезд совершил другой человек, который подсел в машину в условленном месте.

Осборн также сообщил, что в автомобиле был третий человек. По его словам, все они познакомились в пабе.

Напомним, 19 июня 2017 года минивэн, в котором находился Осборн, въехал в толпу мусульман у мечети в лондонском районе Финсбери-парк. В результате инцидента один человек погиб и девять пострадали.

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